Scena Natura 2023, Awa Fall protagonista con la sua World Music

Proseguono gli appuntamenti musicali di Scena Natura - Dialogo tra le arti e il verde, a cura di Pierfrancesco Pacoda. Domenica 30 luglio sarà in concerto al Fienile Fluò di Bologna (via di Paderno, 9) Awa Fall, una delle più belle voci della Reggae/World Music in Europa. Doppio set, alle 19.30 e alle 21.30. Ingresso: € 5,00 - zona palco € 10,00.



Di Bergamo con origini senegalesi, a soli 18 anni ha pubblicato il suo primo album da solista. Oggi si prepara a conquistare la scena internazionale con due nuovi album da poco usciti “What A Joy” e “Fire & Flames”.

What A Joy” vede la collaborazione dell’artista e il produttore inglese Alpha Steppa. Entrambi sono noti per promuovere messaggi positivi e questo disco, infatti, affronta questioni socio-politiche e ambientali che variano dalla crisi climatica, al problema dei rifugiati, al genere delle razze umane e alla disuguaglianza. L’album parla anche d’amore, con un’ambiguità aperta al romanticismo, all’amor proprio e all’amore divino.

“Fire & Flames” è un disco interamente reggae che vede coinvolti alcuni tra i produttori per eccellenza nel panorama europeo e mondiale come Gaudi, Paolo Baldini, Bizzarri. Il risultato è un album di otto tracce profondamente sentite, più 8 dub versions ben elaborate in cui la potenza vocale di Awa si abbina alla maestria dei produttori coinvolti e all'abilità linguistica del suo braccio destro P. Ali.

Awa Fall è impegnata in un tour mondiale tra Messico, Senegal, Italia, Jamaica, UK, Francia, Austria, Olanda, Germania, Solavenia e Spagna.