Phebo feat. Anonimo Italiano ricerca una libertà unica e...Mondiale

Fuori il video del nuovo singolo di Phebo “Mondiale” feat. Anonimo Italiano,

disponibile anche in digitale: "Il brano descrive la routine che ci capita di affrontare quotidianamente, non rendendoci felici come vorremmo - racconta Phebo - spesso per colpa di un lavoro che ci tiene in gabbia o per altre situazioni che ci portano ad avere uno stile di vita forzato. Crediamo di essere costretti a fare quello che non ci piace per sopravvivere, pertanto la canzone che è un grido alla libertà, ci invita a scegliere la felicità, senza pensare al domani. Bisognerebbe avere il coraggio di andarsene in un posto lontano e trovare magari la strada giusta".



Nel 2023, nasce una nuova collaborazione per Phebo ed è con Roberto Scozzi in arte

Anonimo Italiano (disco di Platino con il brano “Anche questa è Vita”) con cui

realizza il singolo “Mondiale”. La regia del video è di Alessandro Sabeone.