Eddie Lang Jazz Festival , il programma della XXXII° edizione

Musica

“This is the return” e non solo di Jamiroquai, lo Space Cowboy più famoso di sempre. Ma anche del funk, di cui la band britannica è da sempre un’esponente in prima linea. A La Prima Estate, in un sabato sera caldissimo, erano quindicimila le persone per il ritorno, dopo anni, della band guidata da Jay Kay, ma anche per i suoni disco-funk (con un linguaggio che unisce francese a napoletano) dei Nu Genea. Per la band Studio Murena e Bruno Belissimo, che ha dato il via alle danze in questo sabato di inizio estate