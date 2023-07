Blanco a Milano San Siro, tutto quello che c’è da sapere sul concerto

Riccardo Fabbriconi, in arte Blanco, non ha registrato il sold-out a San Siro, ma sembra non curarsene. "C’è l’ossessione del sold out, ma amen: ho visto concerti bellissimi con 50 persone” ha detto, per poi raccontare tutta la sua voglia di crescere e di fare nuove esperienze.

Il concerto a San Siro

A San Siro, Blanco si esibisce giovedì 20 luglio. Lo show, suddiviso in quattro momenti, come quattro sono i lati della sua persona, promette sorprese. Ci sarà spazio per il rock, ma anche per l’emozione delle sue tracce più intime. Accanto a lui Michelangelo, suo produttore e amico, Carmine Landolfi alla batteria ed Emanuele Nazzaro al basso. Ma anche tanti ospiti. A Roma abbiamo visto Lazza e Drillionaire (con cui ha firmato Bon Ton), MACE alla consolle, un’orchestra di 50 elementi. E a San Siro, chi ci sarà? Per ora, vige il mistero. I nomi che circolano sono però di primissimo piano, a cominciare da Salmo e Marracash. Del resto, all’Olimpico, Blanco ha conquistato anche i più scettici. Ora si prepara a coinvolgere Milano, da un palco simile ad una cattedrale gotica, con 25 elementi e 50 voci ad accompagnarlo.