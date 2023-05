Sia e la diagnosi di autismo: "Non devo più indossare una maschera"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Per 45 anni mi sono sentita come se dovessi indossare una maschera. Solo negli ultimi 2 anni sono diventata pienamente me stessa”. Nella puntata di Rob Has a Podcast del 26 maggio, la cantante australiana Sia ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di disturbo dello spettro autistico e di aver provato un senso di liberazione legato all’attesa comprensione di sé stessa. “Nessuno può conoscerti e amarti quando sei pieno di segreti e vivi nella vergogna” ha proseguito. “Solo quando finalmente ci sediamo in una stanza piena di estranei e raccontiamo loro i nostri segreti più profondi, oscuri e vergognosi, e tutti ridono con noi, e non ci sentiamo pezzi di spazzatura per la prima volta nella nostra vita, ci sentiamo visti per la prima volta nella nostra vita per quello che siamo veramente, possiamo iniziare ad uscire nel mondo e operare semplicemente come esseri umani con il cuore e non fingere di essere niente”.