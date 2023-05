Singoli della settimana, 3 nuove canzoni appena uscite da non perdere

Ufficialmente aperta la stagione dei tormentoni estivi. Questa settimana segna il ritorno di J-Ax e Fedez, e un duetto inedito Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Si apre ufficialmente la stagione dei tormentoni estivi. Non a caso, nel corso della settimana abbiamo visto decine di artisti lanciare i singoli destinati a diventare le hit del momento. Dall’inedito duetto Elodie-Mengoni al ritorno tanto atteso della collaborazione tra Fedez e J-Ax, ecco quali sono stati i brani usciti nel corso della settimana. Una top tre tutta italiana, che porta sulla scena collaborazioni incredibili tra artisti dal seguito assai importante.

Pazza Musica Una delle collaborazioni più attese di questa stagione: Elodie e Marco Mengoni insieme per la prima volta in Pazza Musica, il singolo in uscita oggi, in contemporanea con il nuovo album Materia (Prisma) del vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un brano destinato a diventare un tormentone, che mette insieme due dei cantanti più noti e apprezzati del momento. leggi anche Pazza Musica, testo e video della canzone di Marco Mengoni ed Elodie

Disco Paradise Come ogni estate che si rispetti, non poteva certo mancare una hit cantata da Fedez e J-Ax. E questa volta i due artisti non si sono accontentati di tornare insieme con un singolo da urlo. Per l’occasione, infatti, hanno coinvolto anche Annalisa in Disco Paradise, che combina le sonorità hip hop a cui il pubblico dei due rapper è abituato alle tonalità da pop radiofonico di una delle cantanti più in tendenza al momento. leggi anche Disco Paradise, il testo della canzone di Fedez, J-Ax e Annalisa