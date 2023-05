Torna il Rino Gaetano Day, appuntamento per il 2 e 3 giugno a Roma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Si terrà al Parco Talenti il prossimo 2 e 3 giugno il Rino Gaetano Day, la due giorni dedicata al mitico cantautore nativo di Crotone (ma vissuto fin dall'adolescenza a Roma) scomparso il 2 giugno del 1981.

Saranno molti gli ospiti dell'edizione di quest'anno, tra cui spiccano i nomi di Leo Gassmann, Comete e Pierdavide Carone. Si tratta della manifestazione nazionale che dal 2011 viene organizzata da Anna e Alessandro Gaetano (rispettivamente sorella e nipote del grande artista). Quest'anno, in occasione del 42º anniversario della scomparsa del musicista, il tema centrale della manifestazione sarà la sostenibilità ambientale, in supporto della Sea Shepherd Italia.

Durante la kermesse si esibirà la Rino Gaetano Band, oltre a tanti artisti e ospiti che offriranno le proprie personali interpretazioni delle canzoni di quello che è considerato all'unanimità un genio delle sette note italiane. I brani di Rino Gaetano sono entrati a far parte della memoria collettiva del nostro Paese.

Rino Gaetano era considerato un cantautore disimpegnato, tuttavia è riuscito a smascherare le contraddizioni della società e l'ha fatto attraverso il paradosso. I testi dei suoi brani risultano ancora oggi di un'attualità incredibile, a riprova del grande talento di scrittura e di analisi del mondo di questo menestrello gentile.

Non soltanto il suo talento unico ce lo faceva amare: anche quel suo personaggio (anche se non di personaggio si dovrebbe parlare, data la genuinità di Gaetano) anticonformista e sui generis ha sempre fatto breccia nei cuori di tutti noi.



Il Rino Gaetano Day avrà inizio alle ore 18 con una selezione inedita di brani che ascoltava il cantautore, attinta dalla sua personale collezione di vinili. Questa selezione speciale è realizzata dal nipote Alessandro Gaetano.



L'evento si terrà presso il Sessantotto Village, a Parco Talenti (in via Corrado Alvaro, nel quartiere di Montesacro Alto), dove il cantautore calabrese si è trasferito quando era ancora un ragazzino. Qui, nello storico quartiere romano, Rino Gaetano a vissuto da quando aveva 17 anni fino al giorno della sua prematura morte.

Le due serate in cui si articolerà il Rino Gaetano Day 2023 fanno capo, per quanto riguarda la direzione artistica e di produzione, ad Alessandro Gaetano e Miranda Shkurtaj. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 18 mentre il concerto d'apertura inizierà alle 20.



In fondo a questo articolo trovate il post condiviso su Instagram il profilo ufficiale del Rino Gaetano Day.