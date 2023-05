Una settimana di concerti e dj set sullo splendido sfondo di Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli Condividi

Torna l'appuntamento musicale più atteso dell'estate siciliana, l'Eolie Music Fest 2023, il solo festival in grado di animare le notti di Vulcano, Lipari, Salina e Stromboli con concerti e serate di musica dal vivo. Come di consueto, gli eventi si terranno sia in mare sia a terra, da giovedì 29 giugno a venerdì 7 luglio. Un appuntamento da non perdere, soprattutto considerato che tra gli ospiti d'eccezione ci saranno Piero Pelù, La Rappresentante di Lista e molti altri ancora.

Gli artisti Motta, Elisa, Piero Pelù, M¥SS KETA, Clementino e La Rappresentante di Lista sono soltanto alcuni degli artisti che sarà possibile ascoltare live alla prossima edizione dell’Eolie Music Fest 2023. Questo, per il momento, il programma annunciato per alcune delle serate dell’evento: Sabato 1 luglio, Salina – Live di Elisa e Motta

Domenica 2 luglio, Vulcano - Piero Pelù, M¥SS KETA e Motel Connection

Martedì 4 luglio, Lipari - Dj set a cura di Radio R101

Mercoledì 5 luglio, Stromboli - Clementino, Ensi e La Rappresentante di Lista

Giovedì 6 luglio, Stromboli - Sud Sound System, 99 Posse e Africa Unite

Venerdì 7 luglio, Stromboli - Eolie Music Fest Party Come potete immaginare, questi sono soltanto alcuni degli appuntamenti in programma per il festival, che a breve annuncerà l’intera line up dell’evento. Nel frattempo, è abbastanza evidente che alcuni dei nomi già confermati bastino per renderlo un appuntamento assolutamente da non perdere. approfondimento Green Valley Pop Fest, Fedez e Gaia tra gli artisti attesi

I biglietti Se siete interessati a partecipare all'edizione di quest'anno dell'Eolie Music Fest, potete già cominciare ad acquistare i biglietti su TicketOne, in attesa che il festival rilasci il suo calendario definitivo. Le opzioni disponibili per l'acquisto sono tre: biglietto singolo, pacchetto di biglietti o abbonamento. Inoltre, la piattaforma di offre la possibilità di scegliere se acquistare anche il biglietto per una barca turistica o meno, così da raggiungere più facilmente la location del concerto.