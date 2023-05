Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Una grande festa, una due giorni di musica, sport, incontri, intrattenimento e condivisione. L'appuntamento con Party Like a DeeJay 2023 è a Milano, tra l'Arco della Pace e Parco Sempione, sabato 10 e domenica 11 giugno. Linu s, anima di Radio DeeJay, ha così raccontato ciò che accadrà in quel weekend: "Le aziende non festeggiano il compleanno, di solito si festeggia per motivi emozionali. Noi facevamo piccole cose poi nel 2012 la Radio ha compiuto 30 anni e abbiamo organizzato una festa al Forum. È stata così bella che per un po’ abbiamo smesso di festeggiare; poi siamo ripartiti con le feste nei palazzetti ma sono pochi in Italia. Nel 2019 abbiamo utilizzato lo spazio transitorio dell'Expo e siamo passati dalla serata canonica in un locale chiuso a una giornata intera da passare insieme. Di nuovo è apparso il pensiero su che si fa dopo… si raddoppia e si torna al Parco Sempione. Poi è arrivato il tema di quando fare la festa essendo questa una estate colma di concerti: a maggio brutto tempo, a luglio i milanesi soni in vacanza a Santa Margherita... restava libero il weekend del 10 e 11 giugno. Ma sabato c'è la finale di Champions League con l'Inter in campo e allora abbiamo spostato la serata musicale alla domenica. Il concerto è gratuito con l’Arco della Pace come scenografia. La serata di sabato finisce presto proprio per andare a vedere la partita, non abbiamo voluto un grande schermo per evitare problemi".

NOW AL FIANCO DI RADIO DEEJAY



NOW, il servizio in streaming di Sky, e Radio Deejay insieme per una collaborazione all’insegna dell’intrattenimento, al centro lo sport e le serie tv a Parti Like a Deejay 2023. Fittissima di incontri, eventi e attività, la due giorni di festa e condivisione verrà ulteriormente arricchita dalle numerose iniziative a brand NOW. Nel fitto palinsesto degli Speakers’ Corner, presso il Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, spiccano i due incontri presented by NOW completamente accessibili senza registrazione e dedicati allo Sport e alle Serie TV Internazionali. Sabato 10 giugno dalle ore 11.30 alle 12.15 l’appuntamento Più di una finale, dedicato alla finale di UEFA Champions League tra Manchester City e Inter, con Vic e i volti di Sky Sport. A seguire, dalle ore 14 alle 14.45, il panel Più di una Serie TV dedicato ad alcuni dei temi al centro delle amatissime serie TV di NOW. Entrambi gli appuntamenti presented by NOW saranno accessibili fino a esaurimento posti. Presso l’esclusivo Green Stand di NOW, in Piazza del Cannone, sarà possibile cimentarsi in una avvincente sfida tra piloti virtuali utilizzando il simulatore di F1: il primo classificato di ogni giornata vincerà due biglietti per il GP di Monza, in programma domenica 3 settembre 2023.

Sempre presso il Green Stand di NOW sarà presente il Social Mirror, un photoboot digitale grazie al quale i visitatori potranno immergersi nel mondo delle migliori Serie TV Internazionali – fra le altre, le attesissime The Idol e And Just Like That… - e diventarne i protagonisti. E da ultimo, ma non certo per importanza, per regalare a tutti gli appassionati un grande momento di sport condiviso, NOW offrirà la possibilità di vedere sui maxischermi del palco situato di fronte all’Arco della Pace il Gran Premio d’Italia di MotoGP, live su Sky e in streaming su NOW dal circuito del Mugello, sia nella giornata di sabato con la Sprint Race che nella giornata di domenica con la gara, dalle 14.