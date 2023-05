Trenta Tre racconta "In un Sogno" l'energia dell'amore: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



“In un sogno” é una canzone che nasce dal momento presente per il momento presente. Questa connessione mi ha portato ad incontrare Sfera Ebbasta dopo il suo concerto a Barcellona, nel maggio 2022 e cantare per lui, Charlie Charles e altri artisti, un mio inedito a cappella, fuori dal ristorante dove stavano cenando. É stato un momento bello e forte, ma la magia l’ho percepita sin dalla fine del concerto: ero solo per le strade di Barcellona ed una serie di “aiuti” e coincidenze che mi hanno portato a trovarlo. Mi sono sentito aiutato da qualcosa di invisibile, proprio come un sogno in cui la magia di cui è impregnato, aiuta il protagonista a realizzare ciò che vuole.

La stessa notte, tornato a casa, ho scritto quasi tutto il pezzo, in pochi minuti, senza esitazioni. Era già nelle mie vene, dovevo solo trasformare la sensazione magica che sentivo dentro in parole.



“In un sogno” è questo e per me e lo è anche la vita, un sogno impregnato di una sostanza che possiamo chiamare magica, l’energia dell’amore. Quando entro in contatto con questa sottile realtà il mio cuore non ha più padroni, la vita scorre libera dentro e fuori da me, sono attimi fugaci, ma la mia speranza è quella di poter un giorno vivere sempre in questa verità. Il mio nome d’arte “Trentatré” nasce allo stesso modo. Io nasco a Caspoggio, un piccolo paese di montagna in Lombardia, il 3 settembre del '99, alle 3 e 30 di notte. Le cifre sono particolari, io non vi ho mai dato importanza, ma negli ultimi due anni sto vivendo una serie di coincidenze e combinazioni con il numero 33 che sento particolarmente, alcune sono veramente uniche e gli scettici diranno che è tutto solo un caso, ma io al caso non ci voglio credere.



Non so cosa vogliano dire, ma certe cose con la mente non possono essere volte, certe cose parlano al cuore e con gli occhi del cuore vogliono essere viste, forse senza nemmeno essere capite. La sensazione di essere accompagnato da qualcosa che mi parla con il numero 33, è viva in me. Nell’ultimo anno ho lasciato Barcellona per viaggiare in oriente, sentivo di dover cambiare aria, dopo alcuni mesi vissuti tra Thailandia, Malesia e Vietnam sono arrivato in Australia. A Melbourne ho conosciuto Matthew, un ragazzo con origini italiane che fa il Videomaker. Gli ho fatto sentire il pezzo e mi ha subito detto di aver percepito ciò che desideravo comunicare io scrivendolo, così mi ha proposto di fare da regia per il videoclip ufficiale che accompagna il brano.



L'idea alla base era quella di realizzare un video semplice, essenziale, in cui i miei occhi parlassero agli occhi di chi li guarda, tra il giorno della foresta e la notte della metropoli australiana, simbolo del bianco e del nero che esistono in ognuno di noi, motivo per cui è stato registrato per metà in una foresta vicina a Melbourne, per metà in centro città. Spero profondamente che il messaggio di "In un sogno" arrivi al cuore degli ascoltatori, il mio motore artistico.