Peter Gabriel, il poeta del rock incanta Milano

Peter Gabriel, tra passato, presente e futuro

Prima dell’arrivo sul palco di Peter Gabriel un uomo con una tuta arancio disegna le lancette su un enorme orologio sul palco, fino a quando il cantautore di Chobham si materializza, anch’egli con una tuta da lavoro per avvisare, in italiano, che lui stesso potrebbe essere un avatar di se stesso, con chiaro riferimento al “meraviglioso show degli Abba”, ma qualche anno e chilo in più. “Il vero io è ai Caraibi e somiglia a un dio greco, ops: romano. Enjoy the show” conclude Gabriel, prima di dare ufficialmente il via alla musica. In pochi minuti arriva anche la band e il concerto ha ufficialmente inizio, prima con “Washing of the Water” in acustico, poi con “Growing Up”.

Tre ore di show

“While we watch the world around us - We got witness on the ground” canta Gabriel in “Panopticom”, mentre lo show è il perfetto mélange di immagini, suoni, descrizione del tempo e magnetismo. E c’è un silenzio quasi sacro tra il pubblico presente al Forum: tutti ascoltano e si fanno cullare dalla musica dall’artista britannico. Che, con “Sledgehammer" fa alzare tutti in piedi e pure ballare, prima di fermarsi per una pausa di circa venti minuti.