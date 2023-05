Rosa Chemical, il singolo Bellu Guaglione è un omaggio a O'Sarracino

Dopo aver stupito tutti con il singolo Made in Italy (certificato platino Fimi/Gfk), portato sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023, Rosa Chemical torna con un nuovo singolo estivo , Bellu Guaglione, un inedito che contiene un sample del famoso pezzo O’Sarracino. Rosa Chemical, dopo la sua partecipazione all’ultima edizione del Festival della canzone italiana, ha appena terminato anche un tour di successo, con tre date sold out ai Magazzini Generali di Milano. Ora, con il suo nuovo singolo, Rosa Chemica l è pronto a superare anche il traguardo delle hit estive, restando sempre fedele alla sua mission, ovvero l’invito a essere sé stessi senza farsi condizionare dalle norme imposte dalla società. Il nuovo singolo di Rosa Chemical, è disponibile all’ascolto da oggi, venerdì 19 maggio .

Il rapper e cantautore Rosa Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, classe 1998, torna sulla scena con un nuovo brano, Bellu Guaglione, che ha scritto assieme ad Alessandro La Cava e ai producer Bdope e Greg Willen. Il singolo, è un omaggio a O’ Sarracino, storica canzone pubblicata nel 1958 dalla casa discografica Pathé, non più attiva. Bellu Guaglione di Rosa Chemical, è stato infatti creato proprio su un sample di O’ Sarracino di Renato Carosone e Nicola Salerno, rievocando così un grande classico sia della musica partenopea che della musica italiana in generale. Tra l’altro, proprio domani, sabato 20 maggio, ricorre l’anniversario della scomparsa del maestro di Tu vuo' fa' l'americano, avvenuta nel 2001. Ma nonostante il cantautore Renato Carosone ci abbia lasciati da ormai ventidue anni, le sue canzoni, evidentemente, continuano ad essere sempre attuali.

Il messaggio

Al contrario del brano originale, che racconta di un giovane che fa innamorare tutte le femmine («che tutt’ ‘e ffemmene fa ‘nnammurà»), Bellu Guaglione di Rosa Chemical sceglie di “rovesciare” il messaggio della canzone originale, parlando invece di un ragazzo che esce con indosso un paio di tacchi e che non vuole essere giudicato per il suo desiderio di amare senza distinzioni. Così facendo, Rosa Chemical porta avanti il messaggio già perpetrato con Made in Italy sul palco del Festival di Sanremo, che ha l’intento di gettare luce sull’accettazione sia del prossimo che di sé stessi, distaccandosi, se necessario, dai canoni e dalle richieste imposte dalla società. L’artista, torna quindi sulla scena musicale con il suo stile inconfondibile, pronto a far ballare tutti i suoi fan sulle note di Bellu Guaglione.

Queste, le parole di Rosa Chemical in merito al suo inedito: «Sarracino si sveglia nel 2023 e scopre che l’amore non è più solo quello di una volta. Piace a tutti nella sua fluidità, nel suo essere libero e privo di pregiudizi».

È possibile ascoltare il nuovo singolo di Rosa Chemical, Bellu Guaglione, a partire da oggi, venerdì 19 maggio, sia in radio che nella versione digitale, disponibile nelle piattaforme di streaming musicale.