Eugenio Picchiani, la speranza passa sempre per un Alleluia: il video

“Alleluia” è un messaggio di spiritualità e speranza che esalta l’unione e la forza dell’insieme, facendoli volgere in positivo e permettendo il superamento anche dell’insuperabile. In questo momento in cui tutto sembra perduto, il ripetersi più volte della parola Alleluia è come un eco che ci sussurra all’orecchio, la voce guida che ci porta ad avere fiducia e a gridarlo al mondo intero (ricollegandolo a una delle frasi del testo “questo mondo grida Alleluia”). Il videoclip evidenzia quanto la ricchezza essenziale sia in ognuno di noi e in ciò che ci circonda, tendendo sempre una mano a chi ha più bisogno nel rispetto e nell’equilibrio delle leggi universali. Questo brano è molto particolare rispetto a tutti quelli che ho scritto in precedenza. Deriva da un sogno che ho fatto: qualcosa mi ha fatto percepire le armonie e i suoni, poi come per magia tutto si è trasformato in realtà. Anche se la realtà in certi casi è più dura dei sogni, il mio invito è quello di avere più fiducia nel prossimo, in noi stessi e nella nostra amata Madre Terra.



Per il video del brano, la location non poteva che essere l’Umbria, terra suggestiva e perfetta per comunicare a tutti il messaggio del pezzo: un borgo immerso nella natura in cui si respirano i valori della semplicità e della bellezza. Ma anche una pace interiore che oggi come non mai cerchiamo con più fermezza, dopo i terribili anni di pandemia in cui tutti eravamo persi e senza una guida che ci portasse a uscire da quell’inferno. Da un momento all’altro ci siamo ritrovati a non abbracciarci e baciarci più, i nostri volti irriconoscibili, dettati dalla fatica di questo supplizio. Come dico nel brano “non dobbiamo dare tutto per scontato”. All’apparenza, quello del brano è un testo complesso, ma in realtà è facile riconoscervi il valore dell’amore come la chiave dell’unità tra tutti noi. E’ l’amore, infatti, la forza che ci unisce, quella che ci fa tendere la mano verso chi ha più bisogno, nel rispetto e nell’equilibrio delle leggi universali: in tal senso, il sound pop italiano tradizionale, a mio avviso, accompagna alla perfezione il messaggio del brano.



Tanti artisti vi hanno partecipato, tra questi anche il coro Melodia di Tordibetto della provincia di Assisi diretto da Sergio Lepidio: un ensemble corale e strumentale formato da un gruppo di giovani ragazzi che hanno arricchito il brano con le loro voci, restituendo quell’eco a cui facevo riferimento in precedenza. Registrare questo brano in un borgo meraviglioso che infonde pace ed energia è stato emozionante; i cantori, come tutti gli attori presenti nel video, hanno saputo comprendere appieno il mio messaggio, interpretando non solo un’unione armonica di voci, ma un canto che esce dal cuore. Ricordiamoci che le cose semplici sono quelle che ti portano alla felicità e che l’amore genera sempre amore, il termine Alleluia è una parola ormai abbandonata ma fin dai tempi antichi significa gioia. Un ringraziamento va anche agli attori presenti nel video: Riccardo Frezza, Fabiola Morabito e Massimo Zamponi, alla coordinatrice Francesca Piggianelli e a tutti coloro che hanno preso parte al progetto con arte, dedizione e passione.