La scaletta del concerto degli Articolo 31 a Milano

Non uno ma ben quattro concerti per il ritorno degli Articolo 31 al Forum di Assago. Dopo la performance al Festival di Sanremo, il duo composto da J-Ax e DJ Jad si è lanciato in un tour incredibile che li sta vedendo esibirsi sui palchi dell’intera penisola. E ora il 18, 19, 24 e 25 maggio gli Articolo 31 arriveranno a Milano per regalare al pubblico del capoluogo lombardo un’esibizione esplosiva, che ripercorrerà la carriera musicale del duo rap più amato d’Italia.