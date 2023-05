Televoto Eurovision 2023, come votare il tuo concorrente preferito

COME VOTARE

L’attuale edizione dell’Eurovision Song Contest ha introdotto modifiche nel sistema di votazione, adottate dopo le irregolarità che lo scorso anno hanno riguardato sei Paesi partecipanti alla seconda semifinale, cioè Azerbaigian, Georgia, Montenegro, Polonia, Romania e San Marino. Sono tre i cambiamenti principali. Innanzitutto nelle due semifinali i Paesi finalisti, finora selezionati in base alla combinazione del voto della giuria e del voto del pubblico, sono ora scelti soltanto tramite il voto del pubblico. Inoltre, gli spettatori dei Paesi non partecipanti possono votare le canzoni preferite sia nelle semifinali che nella finale con voti sommati e convertiti in punti che si aggiungono al punteggio finale dei Paesi partecipanti. Infine, la finale coinvolgerà il voto delle giurie di tutti i 37 Paesi partecipanti, perché ogni giuria stilerà una classifica con i 10 brani più apprezzati. In base alla classifica, il brano in prima posizione otterrà 12 punti, il brano in seconda posizione otterrà 10 punti, il brano in terza posizione otterrà 8 punti e i brani nelle posizioni successive, a scalare, da 7 a 1 punto. Per la votazione finale, che decreterà la classifica definitiva e quindi il vincitore dell’Eurovision, il voto delle giurie peserà nella misura del 50%. Il restante 50% riguarderà il televoto degli spettatori dei Paesi partecipanti e dei Paesi non partecipanti, che presenterà differenze nelle modalità. Il televoto degli spettatori dell’Italia, Paese partecipante, potrà avvenire mediante l’invio di SMS da telefono mobile al numero 475.475.0 con l’aggiunta del codice dell’artista preferito da 01 a 26, oppure tramite la composizione del numero 894.222 da telefono fisso con l’aggiunta del codice dell’artista preferito da 01 a 26, oppure via app ufficiale del concorso musicale. Il televoto degli spettatori dei Paesi non partecipanti potrà invece avvenire tramite la piattaforma online www.esc.vote. I conduttori apriranno ufficialmente il televoto alla fine dell’ultima esibizione della serata e lo chiuderanno circa 40 minuti dopo. Le votazioni di entrambi i Paesi, partecipanti e non partecipanti, saranno calcolate con la stessa modalità di assegnazione di punti a scalare già prevista per i voti delle giurie. Il Paese che otterrà la prima posizione in classifica, ottenuta dalla somma dei voti delle giurie e del televoto, vincerà la 67ª edizione dell’Eurovision Song Contest. Restano invece ferme due regole-chiave di Eurovision Song Contest, cioè il divieto di votare il rappresentante del proprio Paese e la conseguente facoltà di votare soltanto i rappresentanti degli altri Paesi partecipanti. Nella finale, quindi, il pubblico italiano non potrà televotare per Marco Mengoni, che si esibirà nella prima metà dello spettacolo.