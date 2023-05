Tezenis Summer Festival, i cantanti attesi a Rimini

Oltre 60 artisti per le 4 date dell’evento organizzato da Tezenis e Radio 105 per riscaldare l’atmosfera dell’estate italiana Condividi

Più di 60 artisti per le 4 serate del Tezenis Summer Festival, il tour evento organizzato da Tezenis e Radio 105, che porterà la musica dal vivo in alcune delle città più "calde" del nostro Paese. Il primo appuntamento è previsto per il 9 giugno in Piazza Fellini a Rimini, a cui seguiranno le date del 16 giugno a Messina (Piazza Duomo), del 23 giugno a Paestum (Planet Arena) e del 30 giugno a Genova (Piazza De Ferrari).

La prima tappa a Rimini Non poteva non essere che Rimini la prima tappa del Tezenis Summer Festival, l’evento che vedrà decine di cantanti italiani esibirsi nelle piazze italiane. Quattro serate che vedranno alla conduzione le star social di Radio 105, Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, giovanissime ma già perfettamente addentrate nel panorama della musica italiana. Infine, la presenza di Radio 105 si farà più forte con un dj set di apertura e chiusura delle serate. “Un palcoscenico musicale straordinario che conferma Rimini capitale italiana della musica in questa estate 2023 non solo perché ci consente di offrire un palinsesto incredibile con i migliori artisti nel panorama del cantautorato italiano che toccano tutti i generi e le generazioni, ma anche perché accende i riflettori sulla città portando Rimini nelle case di tutti gli italiani grazie ai canali radio e tv digitale di Radio 105, confermando la vocazione ospitale e accogliente di questa terra sempre in movimento”, così dichiara felice l’assessore del Comune di Rimini Francesco Bragagni. approfondimento Festival musicali, gli 8 imperdibili in Italia

I cantanti Grande aspettativa per la prima tappa del Tezenis Summer Festival, che porterà a Rimini alcuni dei Big della musica italiana. Tra i nomi confermati ci sono Achille Lauro, Annalisa, Articolo 31, Mr Rain, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt, Rose Villain, The Kolors e Tommaso Paradiso. Una line up incredibile per la serata di apertura di un festival che prevede la partecipazione di ospiti incredibili. Tra gli artisti che saliranno sul palco delle prossime tappe del Festival, infatti, ci sono: Elodie, Lazza, Paola & Chiara, Tananai, Le Vibrazioni, Fred De Palma, Emma e molti altri. Insomma, quest’estate non potete assolutamente perdere l’occasione di ascoltare i cantanti italiani più noti del momento dal vivo. Segnate l’appuntamento sulla vostra agenda, ne avrete bisogno! GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti