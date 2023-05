Joni Mitchell, il 1° live dopo 20 anni diventa un album: "At Newport"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Dopo aver tenuto un concerto a sorpresa al Newport Folk Festival lo scorso 24 luglio 2022, Joni Mitchell nelle scorse ore ha annunciato che il set sarà ripreso nel nuovo album dal vivo intitolato Joni Mitchell at Newport. Il disco (che è a dir poco storico, dato che documenta la prima esibizione dopo ben 20 anni in cui Mitchell è rimasta lontana dalle scene) uscirà il 28 luglio 2023, a un anno esatto da quel live. Pubblicato da Rhino, ha note di copertina scritte dal regista, sceneggiatore e attore americano Cameron Crowe. Il disco uscirà in digitale, CD e doppio vinile. Come anticipazione, è stato condiviso in queste ore il video dal vivo di Both Sides Now cantata da Joni Mitchell al Newport Folk Festival il 24 luglio 2022 (che vi mostriamo in fondo a questo articolo). “Joni Mitchell è emersa dal lato del palco, ondeggiando dolcemente, in perfetto stile estivo con berretto e occhiali da sole. Il suo umore bonario ha immediatamente dato il tono (al concerto)”, ha scritto Crowe. “Questa performance sarebbe stata un incontro intimo di amici, non diversamente dai Joni Jam (le jam session indette da Joni Mitchell tra amici musicisti, ndr) che aveva ospitato nel suo salotto negli ultimi anni di recupero. Sorridendo ampiamente, Mitchell ha fatto la sua apparizione a sorpresa, prendendo posto sul palco accanto a [Brandi] Carlile. In pochi minuti la notizia ha fatto il giro del mondo. Mitchell è tornata, scintillante di entusiasmo, offrendo un tenero e appassionato set di 13 canzoni, che si è concluso con un gioioso canto corale, tutti assieme, del celebre brano dell’artista The Circle Game”, ha aggiunto Cameron Crowe nelle note di copertina. Potete guardare il video dal vivo di Both Sides Now cantata da Joni Mitchell al Newport Folk Festival il 24 luglio 2022 in fondo a questo articolo.

La tracklist del disco At Newport



La cantautrice canadese, che nel 2015 era stata colpita da un aneurisma cerebrale che ha fatto preoccupare tutti quanti, temendo innanzitutto per la sua vita e poi generando la paura che l'artista non potesse più tornare a esibirsi dal vivo, è invece finalmente tornata sulle scene (come il concerto fissato per il prossimo 10 giugno al Gorge Amphitheatre di George, nello stato di Washington, fa ben capire).

Sul palco Joni Mitchell, che lo scorso marzo ha ricevuto il “Gershwin Prize”, sarà raggiunta dall'amica e collaboratrice Brandi Carlile, colei che la coinvolse e la convinse ad andare a suonare di persona a Newport.



Ecco la tracklist e la copertina di At Newport:

CD

01. Introduction by Brandi Carlile

02. Big Yellow Taxi

03. A Case of You

04. Amelia

05. Both Sides Now

06. Just Like This Train

07. Summertime

08. Carey

09. Help Me – Celisse

10. Come in From the Cold.

11. Shine

12. The Circle Game

Ecco il video dal vivo di Both Sides Now cantata da Joni Mitchell al Newport Folk Festival il 24 luglio 2022. Dimenticavamo: non riuscirete a trattenere le lacrime, sappiatelo.