Joni Mitchell annuncia un suo concerto dopo 23 anni

La leggenda vivente del folk tornerà su un palco come headline dopo quasi un quarto di secolo di assenza dalla scena musicale live. La cantautrice canadese si esibirà al Gorge Amphitheatre di Washington il prossimo giugno. Ricordiamo che l'artista è stata colpita da un aneurisma cerebrale nel 2015

Ormai è ufficiale: Joni Mitchell si esibirà in un concerto dopo ben 23 anni di assenza dalla scena musicale live.



La leggenda vivente del folk tornerà su un palco come headline dopo quasi un quarto di secolo di stop, esibendosi al Gorge Amphitheatre di Washington il prossimo giugno.



La cantautrice canadese (che, ricordiamo, è stata colpita da un aneurisma cerebrale nel 2015) ha annunciato ufficialmente la notizia, dopo le anticipazioni che si era fatta scappare Brandi Carlile: la cantautrice e produttrice discografica statunitense ha rivelato nei giorni scorsi durante una sua ospitata a The Daily Show che Joni Mitchell tornerà live nel 2023.



La stessa Carlile si esibirà in un concerto ambientato nella stessa location, la sera prima del live di Joni Mitchell. Parlando del Gorge Amphitheatre di Washington, Brandi Carlile lo ha definito "uno dei locali più belli del mondo".

Il concerto di Carlile fa sempre parte dell'evento intitolato a Joni Mitchell, una "due notti" ribattezzata con il nome di Echoes through the Canyon (meglio nota come Joni Jam II).



La prima Joni Jam ufficiale è avvenuta quando la cantante ha fatto un'apparizione senza preavviso al festival folk di Newport insieme a Carlile.

Dopo quel cameo, Mitchell ha detto alla giovane collega: "Voglio fare un altro spettacolo ... Voglio suonare di nuovo”. Queste parole della grande Joni Mitchell sono state la molla che ha fatto organizzare l'attesissimo evento targato giugno 2023.

Ci sono state tante altre sessioni di Joni Jam, organizzate a casa di Mitchell, ma quella che verrà organizzata la prossima estate sarà davvero epocale.



Le anticipazioni fatte da Brandi Carlile

E, sempre a The Daily Show, Carlile ha aggiunto: "Nessuno è stato in grado di acquistare un biglietto per vedere Joni Mitchell suonare in 20 anni... Quindi (questo evento) è enorme…”.



Gli ultimi concerti di Joni Mitchell

Nel 2015 la musicista ha subito un aneurisma cerebrale che ha minato la sua capacità di parlare e camminare. "Ho riacquisito rapidamente la mia capacità di parlare, ma sto ancora lottando per quanto riguarda il camminare", ha detto Mitchell nel 2020 a Cameron Crowe. "Ma sono una combattente. Ho sangue irlandese!”, aveva aggiunto.



Nel 2021 ha ricevuto il Kennedy Center Honor. Lo scorso aprile ha partecipato ai Grammy Awards. È stata nominata persona dell'anno dall'organizzazione benefica affiliata all'accademia MusiCares, inoltre ha vinto il premio al miglior album storico per la sua retrospettiva, Joni Mitchell Archives, Vol 1: The Early Years (1963-1967).



"Le persone irresponsabili stanno diffondendo bugie che stanno costando la vita alle persone", ha dichiarato in una nota ufficiale.