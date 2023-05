Stromae ferma la tournée: "Devo dedicarmi alla mia salute"

Qualche mese fa Stromae aveva informato i media e i suoi fan che per motivi di salute era costretto a cancellare le date della sua tournée fino alla fine di maggio , ma adesso è stato diffuso un comunicato ufficiale che elimina del tutto la possibilità che l’artista possa tornare a esibirsi a breve. Pertanto la tournée è stata completamente cancellata con grande rammarico da parte dei fan più affezionati. Stromae ha condiviso il suo dolore e la sua tristezza per questa notizia sul suo profilo Twitter, scrivendo: “Devo rassegnarmi al fatto che la mia salute purtroppo non mi permette di continuare a incontrarvi per il momento”.

La malattia di Stromae

Il suo vero nome è Paul Van Haver, nome con cui appare firmato il comunicato stampa ufficiale che riporta questa drammatica notizia. Purtroppo non riesce a rispettare i suoi impegni professionali a causa di una grave malattia che non è mai stata resa chiara, ma se ne parla da diverso tempo. I primi sintomi sarebbero comparsi nel 2015 e Stromae si è sottoposto a una cura per quella che sarebbe una patologia sviluppatasi per degli effetti collaterali di un farmaco antimalarico. “Se potessi tornare indietro non prenderei il Lariam” ha detto tempo fa in un’intervista. Aveva preso questa medicina per il suo tour in Africa come misura preventiva, ma dopo un mese è stato ricoverato d’urgenza in Francia per dei gravi effetti collaterali di cui non si sanno dettagli.