Il Tempo non esiste, il videoclip del nuovo singolo di Gianni Resta

E sono i ultimi cento anni di storia della fisica a confermarcelo. Il tempo non esiste, lo afferma e divulga l’autorevole fisico teorico Carlo Rovelli e questa teoria sull’illusione del tempo è il tema centrale della canzone scritta, orchestrata e interpretata dal cantautore milanese Gianni Resta e contenuta nel nuovo album dal titolo RestArt. Il tempo è una convenzione e ci sono cose che resistono al tempo, come il pensiero filosofico ad esempio ma anche l’arte, la letteratura, i grandi amori e la musica possono varcare i limiti dell’eternità e continueranno ad esistere anche dopo di noi.

Nel coloratissimo e intenso videoclip diretto dalla regista e performer Francesca Lolli e fotografato da Alessandro Gianotti, voliamo su una Milano notturna ripresa dall’alto e atterriamo tra la gente che canta la canzone di Gianni Resta come fosse un mantra utile a ricordarci di dare intensità agli attimi per renderli invulnerabili al tempo, dimostrando così che in effetti il tempo, no, non esiste.