Alvaro Soler, il nuovo singolo estivo è Muero

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo A primavera le temperature cominciano ad alzarsi, si fa il cambio di stagione, si comincia a rimettersi in forma per la prova costume e arrivano i tormentoni in radio che promettono di farci ballare e cantare per tutta l’estate. Anche quest’anno Alvaro Soler scalerà le classifiche con il suo nuovo brano Muero, che si distingue in parte da quello a cui ci ha abituati fino a oggi l’artista di Barcellona, offrendo un nuovo stile moderno ed eclettico. Una nuova visione come ha dichiarato lui stesso: “Mi sono concentrato solo su me stesso e ho iniziato a scrivere di più, come facevo prima. Da solo, al pianoforte, con un foglio bianco davanti a me. Una situazione molto intima in cui ho potuto lasciarmi andare completamente. E la musica mi ha abbracciato!”.

Una nuova musica Nel nuovo brano Muero si avvertono sonorità disco, musica pop latina con una chitarra groovy e una melodia che invita a scatenarsi e trasmette vibes positive. Tradotto in italiano il titolo Muero sta per “muoio dalla voglia di” e la canzone parla di “un incontro del destino. Vedi questa persona e vuoi assolutamente conoscerla meglio. Muori letteralmente dalla curiosità di sapere di più su questa persona misteriosa. Sono estremamente sensibile a certe vibrazioni e sento subito quando sono in sintonia con gli altri. Questa canzone parla proprio di questo”, come ha spiegato Soler. approfondimento Alvaro Soler, le canzoni più famose

Álvaro Tauchert Soler nasce a Barcellona, da padre tedesco e da madre per metà spagnola e per metà belga. A dieci anni, a causa del lavoro del padre, si trasferisce con la famiglia a Tokyo, dove frequenta una scuola tedesca e si appassiona al karaoke A 17 anni torna a Barcellona e prende parte al gruppo musicale Urban Lights come tastierista e cantante. Nella formazione c'è anche suo fratello. Insieme partecipano al talent show spagnolo Tu si que vales

Rivoluzione Soler Alvaro Soler ha spesso dominato le classifiche durante la stagione estiva, facendo anche molte collaborazioni con artisti italiani come Emma Marrone e Baby K. E ora è pronto a tornare con questo nuovo brano disponibile in digitale, realizzato all'inizio del 2023 tra la Spagna e gli Stati Uniti con il produttore svedese Jakke Erixson che lavora con Christina Aguilera, Ava Max e RedOne per citare alcuni nomi. Una rivoluzione per Soler con nuovo logo, nuova grafica, canali social azzerati e un avviso per i fan che devono prepararsi ad accogliere la nuova versione del cantante trentaduenne. "Mi sono concesso tutta la libertà di sperimentare e di uscire dalla mia comfort zone. Penso che attraverso questo nuovo modo di lavorare ho anche costruito un nuovo rapporto con me stesso. Un rapporto che mi è mancato negli ultimi anni. Attraverso le nuove canzoni ho riscoperto completamente la mia passione per la musica".