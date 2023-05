La scaletta del concerto di Tananai a Milano, al Forum di Assago

Dopo il successo del Festival di Sanremo, dove lo abbiamo anche visto duettare con Biagio Antonacci, Tananai continua a spopolare tra il pubblico italiano. Sold out le date del suo Live 2023 tour, che questa sera, lunedì 8 maggio, porta il cantante a Milano , sul palco del Forum di Assago , per una serata che lo vedrà esibirsi di fronte al pubblico del capoluogo lombardo con alcuni dei suoi successi più noti, da Sess0 occasionale a Tango .

Tananai live a Milano

La tappa di Milano è solo una delle tante date sold out del tour di Tananai nei palasport. Dopo l’incredibile successo di Napoli e di Roma, il cantautore di Abissale arriva al Forum di Assago, prima di chiudere il suo tour con le date di Firenze (10 maggio) e Padova (13 maggio). Ma Tananai non sembra averne abbastanza della musica dal vivo, e ha già annunciato un tour estivo che lo vedrà esibirsi nei più noti Festival della penisola: da Bologna a Matera, da Jesolo a Olbia, passando per Gallipoli e Catania. Un tour estivo in tutto e per tutto, il cui annuncio ha reso più che felici i fan del cantante, che stanno letteralmente riempiendo i palasport di Italia per vivere le emozioni della musica dal vivo.