La scaletta del concerto dei Maneskin al Forum di Assago a Milano

La celebre band italiana, conosciuta ormai tutto il mondo, torna a esibirsi dal vivo questa sera, venerdì 5 maggio, al Forum di Assago di Milano. Per i fan che se li fossero persi nelle precedenti date, questa sera è l’appuntamento ideale per potersi scatenarsi con i loro idoli. I Maneskin suoneranno infatti di nuovo nel capoluogo lombardo, dopo le tre serate di fila in cui si sono esibiti al Mediolanum Forum dal 3 al 6 aprile, appuntamenti che avevano registrato il sold out in pochissimo tempo. Tra i tanti pezzi in programma, i Maneskin porteranno dal vivo anche i brani del loro ultimo album di inediti, Rush!, anticipato dai singoli The 23. The Loneliest e Gossip, già record di ascolti nelle classifiche italiane ed internazionali.