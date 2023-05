L'intelligenza artificiale sui brani di Paul McCartney e John Lennon

L'utente Dae Lims ha rimodellato le canzoni soliste New di Paul McCartney e Grow Old With Me di John Lennon nello stile dei Beatles

L’intelligenza artificiale ha rimodellato due canzoni soliste di Paul McCartney e John Lennon, che sono rinate nello stile dei Beatles nelle due nuove versioni create dall’utente di YouTube Dae Lims. Come riportato da Rockol, l'autore ha non solo ampliato le armonie vocali del brano New, title track dell’album di McCartney del 2013, aggiungendo parti della melodia per ricreare il canto di John Lennon e ringiovanendo la voce di McCartney, ma ha anche rivisitato la melodia, gli arrangiamenti e le armonie di Grow Old With Me, brano di John Lennon registrato come demo nel 1980 e pubblicato postumo nell’album Milk and Honey del 1984. "Nothing is real" ha detto Dae Lims, citando un verso di Strawberry Fields Forever del 1967, sulle revisioni delle canzoni sperimentate con l'intelligenza artificiale.