Billboard Italia, in collaborazione con il Comune di Napoli - "Napoli città della Musica", presenta We Come From Napoli, uno speciale appuntamento interamente dedicato alla nuova scena musicale napoletana, a Milano, venerdì 5 maggio negli spazi di BASE, in via Bergognone, 34. Un evento unico che ha l’obiettivo di rafforzare un ponte tra due music city che rivestono un ruolo fondamentale nel panorama e nell’industria musicale nazionali, un focus sulla scena artistica campana che prevederà panel istituzionali con i professionisti della filiera, gli showcase di alcuni tra gli artisti napoletani più iconici e rappresentativi - tra nuove promesse e nomi affermati- e un dj set a tema. Si esibiranno nel corso dello showcase, presentato da Riccardo Primavera, Meg, Lil Jolie, Vettosi, La Niña, Napoleone e Toto Poety Culture.



Il programma di We Come From Napoli

18 - 8.45 Panel We Come From Napoli

Un talk che ha l’obiettivo di raccontare come la città di Napoli stia diventando sempre più centrale nel panorama musicale italiano e internazionale e come possa essere importante creare un ponte con Milano. Interverranno Ferdinando Tozzi, delegato per l'industria musicale e l'audiovisivo del Comune di Napoli, Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Cristiano Magaletti, manager dei più importanti artisti napoletani urban del momento da Luché a Geolier, Meg, cantante, produttrice, ex voce dei 99 Posse e Enzo Mazza, CEO di Fimi. Modera Silvia Danielli, condirettrice di Billboard Italia



18.45 - 19.30 Panel From Italia to Italian

La grande pop music non è più solo anglofona. Latin pop e K-pop sono la punta dell’iceberg di un movimento che sta rivoluzionando il panorama mainstream globale. Måneskin, Meduza, Sanremo: gli ultimi due anni hanno visto il raddoppio dell’export musicale italiano. Il Made in Italy ha oggi l’opportunità di svilupparsi con un respiro realmente internazionale, che Billboard celebra con la visione “Italian”: non più mercato nazionale ma blocco culturale di portata globale. Intervengono Nur Al Habash (Italia Music Lab), Roberto Piola (Amazon Music). Modera Federico Durante, capo redattore di Billboard Italia.



19.30 - 20.30 Dj set a cura di Tommaso Toma, direttore di Billboard Italia



20.30 - 24.00 Showcase con Meg, Lil Jolie, Vettosi, La Niña, Napoleone, Toto Poety Culture, Hal Quartiér e Dipinto



We Come From Napoli (come la canzone di Liberato), è l’incontro tra Milano e Napoli, due città che negli ultimi anni hanno sviluppato una particolare attenzione alla cultura musicale locale, attraverso la promozione di un variegato pacchetto di politiche e investimenti con l’obiettivo di diventare punti di riferimento a livello nazionale. Come il progetto Napoli Città della Musica che, fra le altre, punta a valorizzare e ad internazionalizzare la creatività musicale, creando legami di reciprocità tra le istituzioni e gli attori del territorio partenopeo. Complice il suo porto, che da sempre la mette in comunicazione con il resto del mondo, Napoli è la città italiana che meglio interpreta le possibilità della contaminazione in campo artistico. Lo scopo dell’iniziativa è quello di svolgere una funzione di ponte tra talenti emergenti e artisti già affermati nella rappresentazione della cultura musicale partenopea anche con la music industry nazionale. Attraverso un contest, Billboard Italia dà inoltre la possibilità a due artisti o band campane di esibirsi nel corso degli eventi davanti a un pubblico speciale, perché saranno presenti anche addetti ai lavori provenienti da tutte le competenze della filiera, tra etichette discografiche, agenzie di booking, management e uffici stampa. Hal Quartiér e Dipinto sono gli artisti selezionati per la maggior capacità di innovazione musicale, con un’attenzione particolare nel racconto del proprio territorio.