La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Lido di Jesolo

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

È stasera, venerdì 28 aprile 2023, la nuova data del Battito infinito tour di Eros Ramazzotti. Durante il concerto, saranno presenti i brani estratti dal suo ultimo album d’inediti, Battito infinito, e i più grandi successi e tormentoni della sua carriera.

Il concerto di Eros Ramazzotti al Palazzo del Turismo di Jesolo (Venezia) di questa sera si prospetta un evento incredibile, atteso con grande affetto ed entusiasmo da parte del pubblico. Per il concerto al Lido di Jesolo, non è infatti più possibile acquistare biglietti, poiché il live risulta sold out già da diverso tempo. Del resto, il pubblico italiano attendeva il suo ritorno live dal 2019.