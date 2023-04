Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



SEE YOU AGAIN - CHARLIE PUTH FT. WIZ KHALIFA

La prima canzone che ho ascoltato di Charlie Puth, diventato poi uno dei miei artisti preferiti. "È stato un giorno lunghissimo, senza di te, e ti racconterò tutto quando ci incontreremo di nuovo, abbiamo percorso una strada lunga dal momento che abbiamo cominciato, oh, ti racconterò tutto quando ci incontreremo di nuovo", canta Charlie nel ritornello, ogni volta che la ascolto sento il mio amico più vicino.



VISITING HOURS - ED SHEERAN

La frase iniziale di questo brano “vorrei che il paradiso avesse delle ore di visita” mi aveva commosso fin dal primo ascolto. Inoltre, Ed Sheeran è da sempre un grandissimo punto di riferimento musicale per me.



DROPS OF JUPITER (TELL ME) - TRAIN

Non un gruppo che ascolto particolarmente, ma sono rimasto molto colpito dal testo, “back in the atmosphere” (ora lei è tornata in atmosfera), così inizia la canzone e fa riferimento alla madre di Pat, cantante della band, venuta a mancare. Inoltre, il titolo è doppio, uno normale e uno tra parantesi, peculiarità che mi piace molto e che potete ritrovare anche nel mio ultimo lavoro discografico dal titolo, appunto, “(tra parentesi)”.



WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS - GREEN DAY

Un classico che conosciamo tutti, una band che ho ascoltato tantissimo nel periodo adolescenziale. Il cantante Billie Joe scrisse questa canzone quando morì suo padre, il giorno del funerale disse a sua mamma “svegliami quando settembre finisce”.



EYES CLOSED - ED SHEERAN

Ancora una canzone di Ed Sheeran che, come ho già detto prima, è uno dei miei cantanti preferiti. È uscita qualche giorno fa, lo stesso giorno in cui ho pubblicato Pop Corn, il mio ultimo singolo. Entrambi i brani hanno come tema la scomparsa di un caro amico, una strana coincidenza che però mi ha fatto sentire meno solo nel vivere questo immenso dolore.



LET IT BE - BEATLES

Un inno alla pace e al perdono, Paul McCartney scrisse questa canzone dopo aver

sognato sua madre, scomparsa quando lui aveva solo 14 anni, che lo invitava a “leti t be”, a lasciar correre. Sicuramente uno dei brani più belli di tutti i tempi.



ANGELS - ROBBIE WILLIAMS

Un altro grande cantante, una canzone che tutti conosciamo. Ci ricorda che anche quando una persona importante viene a mancare, non ci abbandonerà mai, e ci guarderà sempre dall’altro.



5 MINUTI - ALFA

Uno degli artisti italiani emergenti che più stimo. Canzone scritta in ricordo della sua

migliore amica, venuta a mancare. Molto sottovalutata a mio parere.



BEFORE YOU GO - LEWIS CAPALDI

Lewis Capaldi ha scritto questa canzone in seguito al suicidio di suo zio. A mio parere una delle canzoni più belle degli ultimi cinque anni, ho avuto un periodo in cui la ascoltavo tutti i giorni.



POP CORN (6 NOVEMBRE) - GIANLUCA MODANESE

La ho scritta in seguito alla scomparsa del mio migliore amico, avrei avuto tantissime cose da dirgli, ma è difficile condensare tutto in tre minuti di canzone. Spero, ovunque lui sia, che possa sentirla.