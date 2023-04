Seconda tappa italiana per il Love Sux Tour di Avril Lavigne . Dopo il successo di Padova, la cantante canadese arriva al Mediolanum Forum di Assago a Milano. Una tappa particolarmente attesa, da quando nel 2022 la cantautrice sarebbe dovuta arrivare in Europa per un tour che ha finito con l’essere rimandato a causa della pandemia. Stasera, lunedì 24 aprile, però, Avril Lavigne si esibirà finalmente davanti al pubblico del capoluogo lombardo con alcuni dei brani più rappresentativi della sua carriera musicale, giunta quasi alla soglia dei 20 anni.

L’album Love Sux

Settimo titolo della sua intera produzione musicale, Love Sux è un album che ha ottenuto sin da subito l’apprezzamento di pubblico ed esperti del settore. Non a caso, l’ultimo lavoro di Avril Lavigne ha debuttato alla nona posizione della classifica Billboard 200 degli Stati Uniti, con ben 30.000 copie vendute. Un successo incredibile, anticipato dall’uscita dei due singoli Bite Me e Love It When You Hate Me. D’altronde, la cantautrice ha lavorato a Love Sux avvalendosi del supporto di alcuni dei personaggi più rispettabili del panorama musicale globale, come Machine Gun Kelly, Blackbear e Mark Hoppus dei Blink-182.

Per promuovere il lancio dell’album, nel 2022 Avril Lavigne ha intrapreso il Love Sux Tour, allora conosciuto con il nome di Bite Me Tour. Sfortunatamente, come già anticipato, l’arrivo della cantante canadese in Europa è stato rimandato a causa della pandemia da COVID-19. Ma questo non ha fermato l’entusiasmo delle persone, che hanno acquistato i biglietti per le due tappe italiane di Padova e di Milano con la consapevolezza di poter finalmente vedere dal vivo una delle leggende della musica punk-rock.