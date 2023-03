Avril Lavigne e Tyga arrivano insieme al party di Leonardo DiCaprio

Avril Lavigne, la rottura con Mod Sun

La rottura tra Avril Lavigne e Mod Sun non sarebbe quindi arrivata come un fulmine a ciel sereno, tanto che gli agenti di entrambi gli artisti hanno subito confermato le prime voci di separazione. Non solo: il manager di Mod ha dichiarato che “solamente tre giorni fa erano insieme e fidanzati, quando l’artista è partito per il tour, poi qualcosa è cambiato”. A quanto sembra dalle dichiarazioni, la rottura sembra essere stata voluta soprattutto dalla cantante, tanto che Mod Sun ha dichiarato su Instagram: “In una settimana tutta la mia vita è cambiata completamente… So solo che c’è un piano per tutto. Terrò la testa alta e ascolterò sempre il mio cuore, anche quando si sente spezzato”. E mentre la notizia della separazione iniziava a circolare, Avril Lavigne e Tyga sono stati visti abbracciati poco fuori il NOBU a Los Angeles, per poi salire insieme nella stessa macchina.