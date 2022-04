Avril Lavigne sposerà Mod Sun: la proposta a Parigi

Avril Lavigne, la proposta di matrimonio

approfondimento

Love Sux è il nuovo album di Avril Lavigne: la recensione

Mod Sun, vero nome Derek Smith, ha organizzato per la compagna una romantica proposta a Parigi, davanti alla Torre Eiffel. Nel chiederla in moglie, il musicista ha donato alla futura sposa un prezioso anello di fidanzamento, caratterizzato da un importante diamante a forma di cuore. Una creazione della celebre gioielleria XIV Karats di Beverly Hills, famosa proprio per i suoi diamanti. La scelta del cuore non è stata casuale: si tratta di un omaggio al loro primo incontro, come ha spiegato la stessa artista canadese a People. "Il giorno in cui ci siamo incontrati avevamo degli anelli pavimentati a forma di cuore abbinati. Da allora li abbiamo indossati sempre". All'interno del prezioso anello c'è anche un'incisione: “Hi, Icon”, le prime parole che Mod Sun ha detto ad Avril Lavigne quando l'ha conosciuta. L'incisione si conclude con scritta Mod + Avril. La proposta, annunciata a inizio aprile, risale in realtà al 27 marzo. Avril Lavigne e Mod Sun si sono conosciuti mentre lavoravano all'ultimo album di lei, Love Sux. Il cantautore ha spiegato ai suoi follower di aver ricevuto l'idea di Parigi in sogno e di essersi così convinto a fare il grande passo.