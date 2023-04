La scaletta del concerto di Roger Waters a Casalecchio di Reno

Un tour europeo atteso da anni. E un evento cinematografico incredibile in programma per la data del 25 aprile a Praga

Grande attesa per il concerto di stasera di Roger Waters all’ Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Un’occasione davvero unica per ascoltare dal vivo il cantautore e compositore inglese, co-fondatore dei Pink Floyd nel 1965. Dopo l’addio di Syd Barrett, appena qualche anno dopo, Waters è diventato autore e leader della band, almeno fino alla sua decisione di abbandonarla completamente negli anni Ottanta. Eppure, nel concerto di stasera, venerdì 21 aprile, il cantante omaggerà proprio la sua presenza nei Pink Floyd, eseguendo dal vivo una serie di brani che ne hanno fatto la storia, da Wish you were here a Money.

This Is Not a Drill tour

Tutto pronto per il This Is Not a Drill tour, il settimo tour live del cantautore inglese Roger Waters, originariamente previsto per il 2020 e poi rimandato al 2023 a causa della pandemia da Covid-19. Un tour che parte dall’Italia e che attraversa l’Europa, passando per città come Budapest, Zurigo, Parigi, Amburgo, Berlino, Londra e via dicendo.

La data più attesa dell’intero tour, però, sarà quella del 25 aprile. L’esibizione del cantante, infatti, sarà trasmessa in diretta da Praga in oltre 1500 sale cinematografiche dislocate in più di 50 Paesi. Un evento musicale e cinematografico, diretto da Sean Evans, che permetterà ai fan di tutto il mondo di godersi Roger Waters cantare alcuni dei successi musicali più straordinari della sua carriera, naturalmente accompagnato da una band di eccezione.