La scaletta del concerto di Fabrizio Moro a Padova

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Prosegue il tour dell'artista, che oggi è atteso sul palco del gran Teatro Geox di Padova per un nuovo concerto che prevede ancora alcuni posti disponibili in caso di acquisti dell’ultimo minuto. Fabrizio Moro non è un artista legato al mondo del mainstream ma negli anni ha saputo conquistarsi l’affetto di una larga parte di pubblico, che ha imparato ad apprezzarne la sensibilità artistica in particolare nella stesura di testi mai banali e mai uguali a se stessi, capaci di raccontare spaccati di vita in cui tanti riescono a riconoscersi e a specchiarsi. Anche la voce di Fabrizio Moro risulta essere particolarmente apprezzata, soprattutto nei concerti dal vivo, dove l’autore riesce a creare un canale di comunicazione diretta col pubblico, capace di immedesimarsi in quel graffio, nelle canzoni che arrivano a toccare l’anima, colpendola in maniera più o meno decisa.