Marco Masini sarà ospite al contest "Promuovi la tua musica"

L'impegno

“Siamo felici di ospitare all’interno del nostro tour Marco Masini - dichiara Fanya Di Croce - sarà per noi un grande onore ascoltare i suoi successi e ripercorrere con lui in poco più di un'ora aneddoti e retroscena di 30 anni di carriera". La cantautrice prosegue il suo impegno per la valorizzazione degli artisti emergenti e con la sua creatività ha aperto uno squarcio contemporaneo nel mondo statico della musica emergente, infatti sono oltre 3000 gli artisti che negli anni hanno calcato il palco di “Promuovi La Tua Musica” in diverse città d’Italia.