Tedua in tour, tutte le date dei concerti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo A pochi mesi dall'uscita del brano Lo-Fi for U, Tedua e Live Nation hanno annunciato via Instagram tre concerti del rapper nato a Genova e cresciuto a Milano per novembre 2023. Le date, che si svolgeranno tutte nei palazzetti, toccheranno le città di Roma, Genova e Milano con prevendita fissata per martedì 18 aprile e vendita dei ticket aperta a tutti a partire da mercoledì 19 aprile.



Tre concerti a novembre 2023 Tedua ha deciso di tornare ad esibirsi sul palco a supporto del progetto La Divina Commedia Tour con tre live, tre appuntamenti imperdibili per gli appassionati della musica del rapper italiano, il cui vero nome è Mario Molinari. L'atteso tour toccherà Genova, la sua città natale, ma anche Roma e Milano. Le date sono concentrate tutte nella prima metà di novembre.

Il mini tour partirà dalla Capitale il 9 novembre con un live al Palazzo dello Sport per proseguire a Genova allo Stadium l'11 novembre. L'ultimo appuntamento a Milano al Mediolanum Forum il 13 novembre. I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11 di martedì 18 aprile, operazione possibile per gli iscritti a livenation.it previa registrazione gratuita. Tutti gli altri fan potranno acquistare i ticket nella vendita generale che inizierà alla stessa ora, dalle 11, il giorno seguente, ovvero mercoledì 19 aprile.

L'attesa per il nuovo album di Tedua “L’attesa sta per essere ripagata. Grazie per la fiducia” ha scritto Tedua ai suoi follower su Instagram sul suo profilo personale che conta oltre un milione di follower. “Tutto vero” fa eco Live Nation sul suo canale ufficiale. L'immagine scelta per promuovere le tre date ha entusiasmato i fan che hanno commentato calorosamente il ritorno sulla scena del rapper che ha, di fatto, annunciato le date dei concerti prima di diffondere un nuovo album. L'ultimo lavoro nella discografia solista dell'artista è datato 2020 e si articola in due mixtape usciti a poca distanza l'uno dall'altro: Vita vera mixtape e Vita vera mixtape: Aspettando La Divina Commedia. A marzo del 2023 ha collaborato vocalmente con Thasup per il singolo Dimmi che c'è, anticipato sui social network.

Il rapper di Cogoleto si è dedicato nell'ultima stagione alla recitazione apparendo in ben due pellicole di cui la prima è il documentario La nuova scuola genovese di Claudio Cabona, diretto da Yuri Dellacasa e Paolo Fossati. Lo scorso autunno è apparso ne L'ombra di Caravaggio, film storico di Michele Placido, animato da un cast internazionale. Il rapper ha indossato i panni di Cecco, modello, assistente e amico del protagonista.