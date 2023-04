Tropico torna con Chiamami Quando la Magia Finisce

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Riparte da qui, e proseguirà con molte altre sorprese, il percorso di uno dei cantautori più interessanti ed eclettici del panorama attuale, grazie al nuovo capitolo del suo progetto solista Tropico, una vera e propria ventata d'aria fresca per la musica italiana. Il nuovo singolo, Chiamami quando la magia finisce debutterà infatti su tutte le piattaforme a partire da venerdì 21 aprile.

Il brano, una canzone d'amore ritmata, irriverente e con una punta di cinismo, racchiude in sé tutta la ricchezza espressiva di Tropico (già esplorata precedentemente in brani come Contrabbando del 2022, feat. Cesare Cremonini e Fabri Fibra): l'originalità della scrittura, il linguaggio contemporaneo e mai banale, la freschezza di un sound internazionale ma saldamente legato alla melodia italiana, una capacità di interpretazione personale e unica.



Nonostante ad oggi abbia pubblicato un solo album solista, Tropico è un veterano della scena musicale italiana: con il suo nome di battesimo, Davide Petrella, ha firmato o co-firmato molte delle più importanti hit italiane del nuovo millennio (da Poetica per Cesare Cremonini a Bravi a Cadere per Marracash, da La Coda del diavolo per Rkomi feat. Elodie, a Chiagne per Geolier e O forse sei tu per Elisa, fino ad arrivare alle prime due posizioni del podio di Sanremo 2023: Due Vite per Marco Mengoni e Cenere per Lazza).