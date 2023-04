La scaletta del concerto di Max Pezzali al Mediolanum Forum di Assago

Il cantante torna a Milano per ben sette date primaverili del tour Max 30 nei Palasport #HitsOnly: un omaggio alla sua carriera musicale

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Dopo i concerti di novembre 2022, Max Pezzali torna al Mediolanum Forum di Assago – Milano – con ben sette date primaverili del tour Max 30 nei Palasport #HitsOnly. A partire da stasera, lunedì 17 aprile, e fino a lunedì 1 maggio, l’ex cantante degli 883 regalerà al pubblico del capoluogo lombardo una serie di live incredibili, che lo vedranno esibirsi con alcuni dei brani più celebri della sua carriera musicale, da corista e non. Un vero e proprio flusso di ricordi, che va da Hanno ucciso l’uomo ragno a Gli anni, passando per le indimenticabili Come mai e Nord Sud Ovest Est.