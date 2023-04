Angelo ci canta la "Fotografia" di un amore passato: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Il brano è la fotografia di un sentimento puro, perfetto. Fotografia parla proprio di questo, un momento, un istante quasi impercettibile di pura spensieratezza e felicità. Un sentimento d’amore, non per forza tra una coppia, ma anche l’amore di un figlio verso la madre, di due fratelli, l’amore nel senso più universale del termine.

Il brano è stato prodotto da Vittorio Conte per l’etichetta discografica la MMline Production Records e scritto dall’autrice Vicentina Giorgia Brunello. L'obiettivo per il mio futuro è quello di potermi esprimere con la musica, per dare anche voce a chi non la ha, per diversi motivi. Il canto mi aiuta ad essere me stesso ed a comunicare le mie emozioni e spero soprattutto che io abbia la possibilità di vivere belle esperienze. Già girare il mio primo videoclip, aver raggiunto questo primo traguardo, nei luoghi in cui sono cresciuto, a Roma, con Dams Studio, nei viali della mia infanzia, nei parchi che ho attraversato e percorro ancora per andare a scuola, è stata una grande emozione, che porterò sempre con me. Aver conosciuto MMline Production Records, grazie alla mia coach Johanna Pezone e a Cuore in Musica Academy, ed essere stato scelto da Maria Totaro ora la mia Manager, aver registrato con Jericho Studios, lo considero un'opportunità enorme. Ed è proprio superando questi spazi e quelle distese in cui ho passeggiato, giocato, vissuto il mio primo amore, che mi fa ben sperare per il futuro, perché in quegli stessi cammini, lungo il fiume che scorre, della riserva naturale dell'Aniene, come anche in altri luoghi, ci vedo un po' la mia vita passata, presente e futura. La canzone mi è piaciuta da subito e ringrazio Giorgia Brunello per avermela scritta.



Parla di una storia d'amore trascorsa bene e finita, dove nella mia ragazza ci sarà sempre una parte di me, importante, come lei sarà in me. Può sembrare melinconica ma in realtà indica come l'uno sarà risorsa per l'altro. E' un rapporto bello e pulito, che ti resta dentro, che va oltre ed in cui si possono identificare ragazzi e ragazze come noi, che in realtà non devono essere tristi ma si incentivano a vicenda ad essere meglio, portando sempre con sé la parte più bella dell'altro. Ed è un rapporto che invita ciascuno a superare le proprie paure, cioè quelle voci che possono prenderti a schiaffi e ad essere più sicuri, ad avere più stima in se stessi, poiché ognuno di noi, con i suoi pregi e limiti, vale tanto. La fotografia è uno scatto che, con immediatezza, restituisce la realtà, qualunque essa sia, ci rende quella verità, che nella canzone, per tutto questo, è l'immagine di due cuori che fanno un'armatura. Mi auguro che questo brano incoraggi i ragazzi come me a guardare dritto, attraverso un sé più consapevole ed un rapporto con l'altro fatto di rispetto e di bene ed a scoprirsi sempre, e comunque, migliori.