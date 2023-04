Batcaverna Psychobilly, rivoluzionaria band irriverente e divertente

La storia del gruppo

L'epopea dei Batcaverna nasce in un momento di smarrimento del leader. Da un conto in rosso germoglia l'one-man-band...quando si dice sfruttare il buio per trovare la luce. All'inizio è un gioco che però si appoggia subito sui due pilastri storici della musica indipendente che sono il budget zero (o quasi) e il buona la prima che, nei decenni, ci ha regalato tante soddisfazioni. Dodici mesi da pasdaran della musica tra inediti e cover seguendo solo l'istinto. Un istinto mai domo che mescola elettronica, blues, surf e rockabilly. Mi sento di dire con echi nashvilliani. Il nome scelto è quello di Bat-Pino, figura "mitologica" della Villalba (cittadina periferica in provincia di Roma) anni Novanta, un ragazzo che per eccesso di sostanze stupefacenti ha smarrito una fetta di senno e cercava una dimensione, o una non-dimensione, consumando chilometri con il suo motorino Piaggio negli anfratti della periferia, in quel periodo popolata da metallari che aspiravano ai rave, quando il rave era ancora un abbraccio collettivo e non, come oggi, un ghetto per chi cerca spazi che la società gli nega. Intanto il gruppo prende forma grazie all'arrivo di Massimo, batterista, e viene notato, anzi si fa notare per il suo rockabilly genuino. La famiglia dei Batcaverna cresce con l'arrivo al basso di Daniele e poi Graziano e il supporto, al piano, di Francesco e, alla voce Grazia. E ora, grazie a loro, Roma è più vicina a Nashville.