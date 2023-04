Gianluca Grignani: ecco a chi è dedicata La mia storia tra le dita

Ecco la verità sulla canzone a distanza di trent’anni dalla pubblicazione Condividi

Gianluca Grignani è uno dei cantanti che hanno maggiormente contribuito alla scena pop italiana negli anni Novanta e nei primi Duemila. L'affetto del pubblico non ha mai abbandonato l'artista che, anche quest'anno, è salito sul palco del Festival di Sanremo con un brano dedicato al rapporto con suo padre. La sua carriera è stata un susseguirsi di alti e di bassi ma Grignani ha sempre saputo come rialzarsi e come ripartire, anche grazie alla musica e alle sue canzoni che sono dei veri e propri capisaldi della musica leggera italiana. Ed è proprio in merito a una di queste La mia storia tra le dita, che ospite della trasmissione radio Rai I lunatici ha fatto delle rivelazioni importanti.

Ecco a chi è dedicata La mia storia tra le dita Nonostante sia uno dei brani di maggior successo di Gianluca Grignani, il cantante non ha mai davvero rivelato i retroscena de La mia storia tra le dita. Almeno non fino a questo momento, visto che si è lasciato andare a importanti rivelazioni durante la diretta radiofonica notturna con I lunatici, sia per questa canzone sia per un altro brano storico della sua carriera, Una donna così. In merito, il cantante ha dichiarato: “Sono esistite davvero. – spiega – Una è la donna che più ho amato nella mia vita, aveva sedici anni, li avevo anche io. La ragazza che ha ispirato Una donna così invece era omosessuale. Lo hanno saputo che hanno ispirato questi pezzi. Come è andata a finire? Son cose che non si possono dire…”. Nonostante abbia rivelato qualcosa di più, ha comunque mantenuto il più stretto riserbo sulla loro identità e sui suoi rapporti con loro, anche se queste anticipazioni hanno inevitabilmente stuzzicato ulteriore curiosità nei confronti del cantante e delle sue canzoni. approfondimento Sanremo, Gianluca Grignani con Arisa in Destinazione Paradiso: testo

Gianluca Grignani da giovane: com'è cambiato il cantante. FOTO Dopo aver duettato con Irama a Sanremo 2022, sulla note di 'La mia storia tra le dita', Gianluca Grignani torna sul palco dell'Ariston della 73° edizione del Festival di Sanremo con una lettera scritta al padre, 'Quando ti manca il fiato' A Sanremo 2022 Irama e Grignani duettano nella serata cover con La mia storia tra le dita, brano che nel 1994 il cantante presentò al pubblico di Sanremo Giovani (nella foto Grignani è il quinto in alto partendo da sinistra) "Avrò il piacere e l'onore di condividere il palco con una rockstar vera, che ha vissuto di contrasti – ha detto Irama di Grignani a Billboard - Per me lui, nel bene e nel male, è un grandissimo artista" Nel 1995 esordisce nelle Nuove Proposte, al Festival di Sanremo, con il brano Destinazione Paradiso, che immediatamente diventa un grandissimo successo

La spiegazione sul brano di Sanremo Sulla canzone che ha portato al Festival di Sanremo 2023, Gianluca Grignani ha dichiarato: “È nato tutto quando mio padre mi chiamò e mi chiese se il giorno della sua morte sarei andato al suo funerale. È un pezzo che cerca di essere un mantra, una preghiera. Quella telefonata è esistita davvero, non sarei mai riuscito a inventarmela”. È stata una canzone con un carico emotivo molto forte per il cantante, che in merito all’ennesima esperienza sanremese ha dichiarato: “Sanremo non finisce mai di stupirmi. Sanremo evolve, non sei mai pronto a tutto”. GUARDA ANCHE Tutti i video su musica e concerti