La scaletta del concerto dei Modà al Teatro degli Arcimboldi di Milano

Dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo, i Modà tornano ad esibirsi dal vivo dopo anni di assenza dalle scene. Questa sera, mercoledì 5 aprile, Francesco “Kekko” Silvestre e la sua band saliranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano per una nuova tappa del Modà & Orchestra Tour nei teatri 2023. Un’occasione per festeggiare 20 lunghi anni di carriera esibendosi in alcuni dei teatri italiani più noti, affiancati da un’orchestra che suonerà i brani più celebri dei Modà. Inoltre, come se non bastasse, il Tour celebra un’altra ricorrenza importante per la band: i 10 anni dall’uscita di Gioia, l’album che ha segnato una tappa importante nella storia di Kekko e degli altri componenti, permettendogli di vincere ben 5 dischi di platino.