La scaletta del concerto di Francesca Michielin a Bologna

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Si sta per concludere il tour invernale-primaverile per Francesca Michielin, nei prossimi giorni alle prese con gli ultimi appuntamenti prima delle date estive che prenderanno il via nelle prossime settimane. Questa sera, mercoledì 5 aprile, si esibirà al teatro Celebrazioni di Bologna per un concerto intimistico prima di tornare al Sud, dove ci saranno due concerti. Nel corso degli ultimi mesi, la cantante veneta ha riempito i teatri e i palazzetti di tutta Italia, regalando ore di grande musica a chiunque sia andato ad assistere ai suoi concerti. Ancora non sono state rese note le date estive ma già nelle prossime settimane Francesca Michielin dovrebbe annunciare almeno parte degli appuntamenti in calendario per la bella stagione.