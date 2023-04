Francesco Intelisano canta le emozioni Fuori Controllo: il video

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono Francesco Intelisano cantautore e attraverso la musica rappresento e trasmetto le mie emozioni. Giro di Vita rappresenta la storia di ogni essere umano, il punto della vita in cui siamo in grado di fare dei bilanci, è il tempo che passa, la saggezza che arriva, ma nello stesso tempo il punto di svolta che dà consapevolezza ai nostri sogni, desideri. Questo album rappresenta ciò che a mio avviso dovrebbe essere l’essenza della vita, ovvero le emozioni, cercando di non scendere nella banalità e tentando di trasmettere la pienezza di ciò che significa vivere ogni istante con passione e sentimento.



Proprio il desiderio è protagonista del brano Fuori Controllo, molte volte i desideri rimangono inglobati, prigionieri dell’educazione, delle culture, delle religioni, delle tradizioni. La società cerca di omologarci, per renderci controllabili e invisibili, in realtà credo che la maggior parte delle persone vive l’apparire ma sogna l’essere, nel suo significato più profondo, dove abitano quei pensieri diversi a volte quasi deviati

che non si ha il coraggio di affrontare e in certe circostanze di avallare. Negli ultimi anni è fiorita tanta diversità, ci sono molti artisti che cercano l’originalità, anche se a volte l’essere alternativo viene espresso più nel modo di presentarsi di apparire, l’impatto visivo ha più importanza del contenuto, per certi versi è questo il messaggio che deve passare per far parlare di noi e questo significa successo, ma quanto può durare? E a scapito di cosa? La ricchezza secondo me sta altrove, nel coraggio di emozionarsi, di vivere i momenti senza razionalizzarli, farlo nello scambio,

che può essere con una donna, con un amico, o anche con noi stessi assaporando in maniera piena l’essenza piacere o facendo i conti con il nostro dolore, non importa, ciò che veramente è centrale è vivere a 360 gradi tirando fuori gli istinti che stanno nella pancia, assecondandoli, coccolandoli rendendoli protagonisti degli istanti che si avvicendano nella nostra vita.



La Passione è il veicolo che porta all’amore, se c’è passione c’è amore, c’è dedizione e di conseguenza qualità, dobbiamo essere un ponte che ci distingue dal passato e non ci aliena dal futuro. In sintesi questo album vuole essere alternativo quasi spudorato in certi concetti, ma vero, cercando di essere centrale nei momenti che determinano comunque il presente, si deve vivere l’oggi, nella bellezza di ogni giorno, colorando i momenti in maniera indelebile per lasciare quei segni che vivranno un giorno nei ricordi, questo passaggio che ognuno di noi compie se lo mettiamo a cospetto dell’esistenza è un segmento a volte un puntino di tempo, ma non è

importante la quantità ma l’intensità che c’è in un frammento di tempo, cercando di non accavallare attimi anonimi che finiscono quasi sempre nel nulla…quindi viviamo i nostri giorni da protagonisti facendo quello che ci piace a volte scommettendo, come ho fatto io con questo album, ma cercando il più possibile di essere veri.