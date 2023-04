La scaletta del concerto di Patty Pravo a Roma

Spettacolo

Patty Pravo torna protagonista. La cantante ha postato sul suo profilo Instagram una foto decisamente sexy, che l’ha fatta subito eleggere “Miss Maglietta Bagnata”. Sebbene non siano mancate le critiche, per via di quel seno in vista a 72 anni. Seno che, da ragazza, non aveva. «Una vibrazione, un magnetismo. Cammini e la gente lo sente. Io ce l'ho. I grandi ce l'hanno» ha risposto tempo fa, a chi le chiedeva cosa fosse il fascino. Un fascino che, le sue foto, non mancano di mostrare