In attesa dell'album Death Wish Blues, in uscita il 19 maggio, Samantha Fish e Jesse Dayton hanno portato la loro straordinaria alchimia sul palco del Magazzini Generali di Milano. I due artisti hanno regalato al pubblico uno show all'insegna della grande energia proponendo brani prettamente blues e canzoni dalle sfumature rock e con contaminazioni punk.

Samantha: “Ci siamo incontrati tanto tempo fa, ho sempre amato il suo stile, poi lo scorso anno venne in un locale dove mi stavo esibendo e in un attimo la connessione è stata perfetta, una grande alchimia e così abbiamo iniziato a lavorare insieme”

Tre aggettivi per descrivere l’album

Jesse: “Mi piace il termine che Samantha ha utilizzato prima, ovvero ‘esplosivo’, ma aggiungerei anche ‘vulnerabile’”.



Come mai vulnerabile?

Jesse: “Perché dentro ci sono anche ballad e canzoni più delicate”



Samantha: “L’album è un viaggio, non ci sono soltanto brani energici, ma anche momenti più dolci. Credo che il termine ‘vulnerabilità’ si addica alla perfezione perché nella scrittura è necessario essere vulnerabili per poter tirar fuori se stessi. Aggiungerei ovviamente anche ‘rock ’n’ roll’”.



Cosa vi piace di più dei concerti?

Samantha: “Le emozioni che arrivano dal pubblico, soprattutto dopo lo stop per la pandemia. C’è uno scambio tra noi e le persone presenti, lì devi proprio vivere il momento”



Jesse: “Credo che la cosa più bella dei concerti con Samantha è che non sai mai cosa aspettarti. Facciamo le prove e ci prepariamo ma ogni sera è diverso, per me è come una musa da seguire”.