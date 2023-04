Indiegeno Fest, da Carmen Consoli a Luché: il programma

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo CARMEN CONSOLI, che si esibirà all'alba del 7 agosto al Teatro Greco di Tindari, si aggiungono alla line up il 2 agosto CARL BRAVE, producer e cantante romano che per l'occasione si esibirà con una band di undici elementi, istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop, e BRESH, reduce dal successo del suo ultimo brano “Guasto d’amore”, disco d’oro e primo in Top50 di Spotify Italia, e dell’acclamato “Oro Blu”, il secondo album certificato disco di platino, con i singoli “Andrea”, certificato disco d’oro, la hit “Angelina Jolie”, certificata doppio disco di platino. Il 3 agosto il primo artista annunciato è LUCHÈ, icona urban italiana, che ha collezionato 21 dischi di platino e 12 d'oro per oltre 1 miliardo di streaming. I nuovi protagonisti saliranno sul palco della Spiaggia di Patti Marina, location perfetta per trascorrere la giornata in riva al mare tra live e djset fino a notte fonda nel villaggio Indiegeno on the Beach.



Anche quest’anno l’evento sarà itinerante, spostandosi tra le spiagge e i luoghi che la Sicilia regala. INDIEGENO FEST torna con un’edizione imperdibile, che consolida il legame tra musica, cultura e turismo nella terra siciliana, confermandosi uno dei principali festival del Sud Italia.



Le date da segnare in calendario sono dal 31 luglio al 7 agosto, 4 invece le suggestive location selezionate tra i fantastici luoghi del Golfo di Patti.



Prevendite DICE: https://link.dice.fm/indiegenofest23



LINE UP E LOCATION:

31 Luglio 2023 @Indiegeno al Borgo - Centro Storico di Patti (free)

01 Agosto 2023 @Indiegeno al Borgo - Centro Storico di Patti (free)

02 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach - Spiaggia di Patti Marina

BRESH, CARL BRAVE + TBA

03 Agosto 2023 @Indiegeno on the Beach - Spiaggia di Patti Marina

LUCHÈ + TBA

04 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach - Spiaggia di Patti Marina

05 Agosto 2023 @ Indiegeno on the Beach - Spiaggia di Patti Marina

06 Agosto 2023 @Indiegeno Secret - Laghetti di Marinello (free)

07 Agosto 2023 @ Indiegeno all'alba - Teatro Greco di Tindari

CARMEN CONSOLI + TBA



INDIEGENO FEST nel 2020 è stato uno dei primi festival italiani a firmare il manifesto dell'organizzazione internazionale Keychange, che si occupa della parità di genere nell'industria musicale. La musica fa parte della vita di ogni essere umano e soprattutto in questo periodo storico è importante pensare a una rinascita del nostro settore con consapevolezza. Maggiori informazioni qui: www.keychange.eu

Anche quest'anno al fianco del festival c’è KeepOn Live: associazione di categoria dei locali e dei festival italiani. Nel 2020 la rete è diventata più compatta e festival e club hanno potuto ripartire grazie al lavoro di rete e al dialogo con le istituzioni. Maggiori informazioni qui: www.keeponlive.com. Oltre alla musica, anche quest’anno Indiegeno Fest darà spazio a escursioni e scoperta del territorio, organizzate in collaborazione con le associazioni locali.