Mannarino annuncia il tour "Corde 2023"

Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, i suoi live si sono svolti tra club e set speciali in situazioni naturalistiche, occasioni per continuare a lasciarsi trasportare dall’irrazionalità e dal senso magico della vita; ha infatti suonato in mete suggestive come il No Borders Music Festival in cui l’artista ha dato vita ad un concerto notturno ad alta quota in uno dei posti più suggestivi delle Alpi per un omaggio musicale alla luna e alle montagne.