Iniziamo il viaggio in giro per l’Europa con uno dei festival più famosi e attesi, ovvero il Primavera Sound. Quest’anno l’evento si svolgerà in tre appuntamenti, il primo sarà presso Parc Del Fòrum di Barcellona dal 1° al 3 giugno. Il secondo appuntamento sarà all'Arganda del Rey di Madrid dal 5 all'11 giugno e il terzo si terrà presso Parque Da Cidade di Porto dal 7 al 10 giugno. Tra gli artisti della line up di Barcellona e Madrid spiccano i Måneskin

