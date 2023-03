Mario Bajardi feat Sofia Giusto, il loro germoglio è IMP: il video

I protagonisti del titolo sono dei folletti che venivano utilizzati per fare delle magie: bloccavano la vibrazione, il suono per poterlo ricreare IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Si intitola IMP (edizioni Paolo Bigazzi – Iter Research) il mio nuovo singolo con il featuring di Sofia Giusto. Gli IMP sono dei folletti che venivano utilizzati per fare delle magie: loro bloccavano la vibrazione, il suono per poterlo ricreare. Il tutto è legato alla rinascita, infatti, IMP deriva dal termine inglese antico impe o impa, che significa letteralmente germoglio o innesto e si riferisce all'idea di nascita, un concetto che ho voluto fosse riprodotto nel video. Con l’aiuto del regista Pietro Graffeo, ho pensato quindi a un immaginario gotico e fantasy all’interno di un videoclip narrativo con un impianto cinematografico. Nel ricercare l’ispirazione per il video ho preso spunto, insieme a Stefano Scaglione, che si è occupato delle riprese e della

fotografia, da tre film e da due registi: La maschera del demonio di Mario Bava, The Lighthouse di Robert Eggers e Terrore nello spazio sempre di Bava, nonché alla filmografia di Refn. Inoltre, ciò che mi interessava particolarmente era caratterizzare fortemente le due parti del videoclip in maniera così differente: la prima legata a un cinema anni ‘50/60 con questa fotografia molto sporca, mentre nella seconda parte ribaltare completamente il senso estetico passando a colori al neon, completamente diversi dalla morbidezza e dalla granulosità visti poco prima. Ho preso ispirazione anche dai quadri del '600 e dall'alchimia, con riferimenti all'esoterismo, alla natura,

all'astronomia e all’uroboro. Le ampolle hanno, al posto dei numeri, simboli musicali e onde sonore per indicare la quantità di liquido al loro interno (“il talento”), per sottolineare l’impatto che la musica e il talento hanno sul protagonista, il quale è alla ricerca di quest’ultimo. La scena esterna è stata creata con una sorta di porta-cornice avvolta dai rampicanti per creare un passaggio continuo tra lo spazio esterno e quello interno. Il modello del pianeta è ispirato a due satelliti di Giove, Europa ed Io, utilizzando i colori complementari terracotta e petrolio. Tengo molto a citare tutti coloro che hanno partecipato al video, si è creata un’atmosfera che mai avevo respirato nella realizzazione di un videoclip. Dagli attori Dana Capone, Federico Mosca, Lucrezia Orlando, al montaggio di Alessandro Valenti, le scenografie di Chiara Cumignano; i costumi di Carmen Lo Presti e Aurora Barruzza, ispirati all’estetica di Bjork e le coreografie Paola Cassarà e gruppo Festina lente con la partecipazione di Ambra Maniscalco.