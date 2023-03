Claudia Cantisani canta la storia poetica di Sabrina sul Petrolio

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Uscito su etichetta La Stanza Nascosta Records, il terzo album della vocalist e autrice Claudia Cantisani si intitola Sabrina sul Petrolio: un affaccio privilegiato sul quotidiano, in bilico fra atmosfere deliziosamente rétro e nuova modernità, indagine antropologica e irresistibile allure ludica. L'album verrà presentato il 23 aprile al Blue Note Milano, dove Cantisani sarà accompagnata da un nutrito e variegato ensemble di musicisti. Il 21 aprile poi arriva in radio il singolo omonimo, in duetto con Alessandro Haber, accompagnato dal videoclip ufficiale per la regia di Irene Franchi: “Non solo blu petrolio ma colori differenti a rappresentare una policromia semantica -spiega la videomaker Irene Franchi- ma registri diversi, dalla claustralità pandemica alla dimensione creativa, ben rappresentata dall’opera dell’artista Maria Bressan, fino alla tensione erotica, nel segno di una costante aspirazione alla libertà". Pennellate d’autore per uno swing, quello della title- track Sabrina sul Petrolio, dannatamente romantico, con un epilogo di inevitabile, prosaica, carnalità. Oltre a quella con l’attore, regista e cantante Alessandro Haber il nuovo lavoro contiene collaborazioni con Andrea Agresti e Sergio Caputo.



Tracklist

01 L'affare di famiglia

02 Sabrina sul Petrolio

03 Quel Gusto Maledetto

04 Blu Elettrico

05 La Storia di Egidio

06 Fredaster

07 Un Paradiso del Jazz

08 Via Vai

09 Fragole e Rum

10 E Sarà musica

11 Virus93