Will ci restituisce, a suo modo, i Cinque Giorni di Michele Zarrillo

Dopo il grande successo di Sanremo Will pubblica Cinque giorni, la sua personale intepretazione del celebre brano di Michele Zarrillo con cui ha avuto il grande piacere di duettare proprio sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo nella serata dedicata alle cover. Cinque giorni nella speciale versione interamente cantata da Will (Capitol Records - Univesal Music Italy) è disponibile ovunque.



“Parlare di Cinque giorni è facile –dichiara Will- il pezzo è davvero un capolavoro. Ricordo ancora e conservo con molta gratitudine l’emozione unica nell’avere avuto l’opportunità di cantare questo brano su un palco così importante insieme a Michele Zarrillo. E’ una canzone alla quale sono legato sin da piccolissimo e che in casa abbiamo sempre respirato, posso affermare una delle canzoni preferite proprio della mia famiglia. In questa mia versione ho cercato di metterci del mio soprattutto a livello di sonorità e intenzione, nonostante lavorandoci mi sia reso conto di quanto la canzone di Michele sia già super moderna e in grado di andare oltre ogni tipo di moda o tendenza. Una di quelle canzoni senza tempo di cui è necessario innamorarsi sempre di più. Ecco perché sono felice e onorato nel mio piccolo di poter portare questo pezzo ai più giovani, mi manca molto questo genere di musica. Sarò per sempre onorato, ho finalmente la mia” Cinque giorni”.



La versione di Cinque giorni di Will arriva in seguito al grande successo della performance in duetto proprio con Michele Zarrillo nella serata delle cover durante l’ultimo Festival di Sanremo. La loro esibizione è stata una delle più commuoventi e toccanti di quella serata, una delle più virali su Tik Tok con milioni di views e che riscuote migliaia di interazioni acora oggi , riuscendo ad intercettare l’emozione di due generazioni a confronto che si sono unite più forti che mai per amore della musica, facendo arrivare al grande pubblico il brivido di una canzone che è ancora in grado di smuovere le corde più profonde dell’anima. Attraverso questo speciale omaggio di Will nella sua versione di Cinque giorni anche le nuove generazioni avranno sicuramente modo di continuare a riscoprire questo bellissimo brano e a farlo proprio ,un brano che nonostante gli anni rimarrà per sempre uno dei momumenti della canzone italiana.